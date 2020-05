Hardcorito le dedicó sentido mensaje a Arenita por su nueva vida en Dinamarca

View this post on Instagram

Y así pasaron los años, cuántos momentos cuántas historias. Ni tu ni yo somos de escribir estas cosas rata mayor pero estoy contento en verte feliz, con esposo y en una gran nueva vida. Siempre quise verte feliz y que un buen hombre valorará la gran mujer que eres, se nota cuando en tu camino te acompaña un gran hombre. Sigue luchando por tus sueños y siempre recuerda Dios contigo. ( Siempre estás en mis oraciones amiga) @nataliarenitarodriguez