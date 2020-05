Faloon Larraguibel reveló su “rara obsesión” y su mayor miedo en reciente publicación de Instagram

View this post on Instagram

10 COSAS QUE NO SABÍAS DE MI. . 1- Tengo una rara obsesión con apretar botones, por eso cuando niña quería ser secretaria, ya que veía que tipeaban en el computador, marcaban números en el teléfono etc. . 2- Mi comida favorita es la cazuela de ave . 3- Cuando chica me acomplejaba mi boca porque la encontraba muy grande. . 4- Si yo cocino, mis hijos no se comen la comida 😭 . 5- Me carga lavar loza🤷🏻‍♀️ . 6- Si no me hubiera casado con @jeanpaulpineda15 creo que lo hubiera hecho con mi amor platónico Brad Pitt 😂😂😂 . 7- Llegué a la TV por el Concurso Miss 17, lo recuerdan? . 8- Mi mayor miedo en la vida es volver a pasar por el terrible asalto armado que sufrimos en Brasil… ha sido mi peor pesadilla en la vida, en especial porque estaba con mis hijos. . 9-En el colegio odiaba las matemáticas🤦🏻‍♀️ . 10-Siempre quise tener a mis hijos antes de los 30