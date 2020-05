Millaray Viera: “Me cuesta sentirme un rostro, todavía me afectan cosas”

La actriz Millaray Viera se refirió a su rol en la televisión, y confesó que es muy insegura.

En conversación con Jordi Castel para el programa El aperitivo de Revista Velvet, la conductora confesó que hace poco comenzó a disfrutar su trabajo en televisión, ya que antes se ponía muy nerviosa.

“En esencia, soy una persona súper insegura y he tenido que trabajar y hacerme amiga de eso. Yo sentía que en algún momento se iban a dar cuenta que yo no soy animadora, una farsante, sentía que no era buena en eso y me ponía muy nerviosa cuando iba a salir”, reveló.

Incluso contó que “un jefe me tuvo que mostrar unos estudios de opinión para decirme, ‘mira, esto es lo que la gente piensa de ti’, y a partir de eso sentí un poco más de seguridad, a partir de eso empecé a disfrutarlo”.

Además, dijo que le afectan las críticas, pero con el tiempo se ha ido acostumbrando. “He pasado malos ratos mediáticos y uno dice ‘pucha, por qué estoy metida en esto‘, y aprendes a entender que pasa y que después se olvida, pero es difícil igual”.

De igual forma, Viera reconoció que “yo todavía me siento una outsider en la tele, me cuesta sentirme un rostro, y en esa línea, todavía me afectan cosas“.

Concluyendo que “no me cabe que una persona porque sí te escriba un mensaje insidioso mala onda sólo porque no le gusta cómo lo haces, cuando es tan simple cambiar la tele”.

Revisa aquí la entrevista completa: