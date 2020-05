Kathy Orellana sufrió el hackeo de todas sus cuentas personales, incluso las bancarias

View this post on Instagram

Gente querida, amigos y familiares: Fui victima del hackeo de mis cuentas (instagram, cuentas bancarias y datos personales entre otras) a pesar de todo lo que esta sucediendo en nuestro planeta aun existe gente con malas intenciones y eso es lamentable, debemos aprender a no dañar al resto, a respetarnos, ser mas humanos entre muchas cosas 🙏🏾 Me encuentro bien gracias a Dios junto a mi familia😘 que es lo mas importante. Yo sin ustedes no soy nada, es por eso que vuelvo a comenzar de cero, como ya lo he hecho muchas veces, esta ves desde mis RRSS, les pido puedan compartir mi publicación para llegar a los 150mil seguidores con los que comparti cada una de mis publicaciones con mucho cariño, Los quiero mucho 😍 Katherine Orellana Soto. Fotografía tomada por mi amigo y productor @arturoriveral