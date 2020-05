“No tengo paciencia”: Julia Fernandes respondió a usuario que la criticó por maquillarse

View this post on Instagram

Esa chiquita suelta @giulia #makeup #makeuptutorial #makeuplover… espero que les guste… fue echo con mucho cariño… prometo mejorar en los próximos ♥️🤡 . . productos para hidratar la piel antes del make son de @3inachile . . Delineado, máscara de pestañas y iluminador @amada_store_chile