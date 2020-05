En modo “Bob, el constructor”: Carola de Moras mostró cómo reconvirtió un sillón

Carolina de Moras mostró en Instagram cómo reconvirtió un sillón ella misma.

En conversación con LUN, la comunicadora detalló que le gusta hacer arreglos desde pequeña.

“Cuando era chica era de las que desarmaba las radios y las teles y las volvía a armar. A veces no me iba tan bien y me llevaba sus buenos retos. Ahora que estoy grande siento que le pego harto a este perfil de ‘Bob, el Constructor’“, expresó.

De esta forma, usando una caladora, una sierra, un taladro, una engrapadora y otros elementos, le dio una nueva vida a un sillón.

Según contó, era uno “de esos seccionales, pero que tenía una parte que no me calzaba. La tenía en el medio del living y el respaldo como que me cortaba el aire del espacio. Hace rato pensaba regalarlo, hasta unas amigas vinieron a verlo, porque no me calzaba ahí. Estaba sentenciado, hasta que se me ocurrió darle una nueva vida“.

“Me demoré cuatro horas, lo hice de corrido para no distraerme. Ahí le saqué los brazos, corté las maderas y lo diseccioné entero”, indicó.

Sobre el resultado, confesó que “lo amé. Me alegró cuando lo vi terminado, porque le pude dar una segunda vida. Además, pasa con una misma: te sientes contenta de poder disfrutar algo que hiciste con tus propias manos. Una se siente súper superada“.

La animadora también reveló que “siempre estoy mirando catálogos de herramientas en ferreterías. Me encanta. De hecho, en mi casa tengo más herramientas que zapatos“.

Revisa aquí parte del proceso: