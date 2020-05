Danna Paola sumó más de 2 millones de “likes” con artístico desnudo

Danna Paola, una de las actrices más populares del momento, sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una artística fotografía.

En ella, la intérprete que da vida a “Lu” posó a torso desnudo, en una postal en blanco y negro, la cual acumuló más de 2 millones de “likes”.

“Buenos Aires – 19. No funciona para todo, si siempre ‘ojos que no ven, corazón que no siente’ te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba“, escribió la joven para acompañar la postal.

Obviamente, sus seguidores comentaron rápidamente la publicación, tildándola de “Diosa”, “La culpable de los terremotos en mi pobre corazón” y “Preciosa”, entre otras cosas.