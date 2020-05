A los 92 años murió el comediante Jerry Stiller

A los 92 años, murió el actor y comediante estadounidense Jerry Stiller, reconocido, entre otros papeles, por su rol de Frank Costanza en la serie Seinfeld.

La noticia la entregó su hijo Ben Stiller, también actor y comediante, quien aseguró que el artista falleció de “causas naturales”.

Por su interpretación del padre de George Constanza fue nominado a Emmy como mejor actor invitado en una serie de comedia, en 1997.

Además, triunfó como comediante en las décadas de 1960 y 1970 junto a Anne Meare (su esposa, fallecida en 2015), destacando sus apariciones en el clásico The Ed Sullivan Show.

Sus incursiones en el cine incluyen películas como The Taking of Pelham One Two Three, Airport 1975, y las dos entregas de Zoolander, en las que compartió pantalla con su hijo Ben.