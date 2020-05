Vale Roth compartió sincero mensaje sobre la importancia de la familia en este Día de la Madre

View this post on Instagram

feliz día a todas las madres que me siguen en instagram !!! en especial a mi abuela a mi mamá a mi hermana a mi tía . se que las cosas no han sido para nada de fácil pero nadie es perfecto todos tienen derecho a equivocarse . ya a mis 29 años créanme que las cosas cambiaron nunca es tarde para darse cuenta que la familia es lo más importante que uno tiene ❤️ . en la foto sale mi abuela con mi mamá amo esa foto!!! no es mi mamá conmigoooo jajaja para las que me mandan eso😂