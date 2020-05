“Siento mucha pena e impotencia”: La triste pérdida que afecta a Amaya Forch

A través de Instagram, la actriz Amaya Forch compartió una triste noticia a sus seguidores, la cual la tiene enormemente afectada.

La intérprete nacional, que tiene un emprendimiento llamado “A mi pinta”, en la cual teje gorros, creados y pintados por niños y niñas con cáncer, comunicó que uno de los pequeños que conoció en este contexto, falleció.

“Hoy siento mucha pena e impotencia. Uno de los niños a quienes he hecho gorros a través de @amipintagorros, además de estar luchando contra el cáncer, se contagió con Covid-19, y las dos enfermedades fueron más fuertes“, partió escribiendo Amaya. “Pienso en su familia, sus amigos, en la injusticia, en la vida y sobretodo pienso en quienes se toman esto del coronavirus a la ligera o creen que es manipulación política, que no les va a pasar nada, que tienen todo bajo control, que no van a contagiar a nadie, etc”, agregó.

“Lo concreto es que es real!!! Por favor, si no es urgente, si no es por comida o remedios, por trabajo, no salgan de sus casas. Si pueden hacerlo, quédense donde están. Ahora no importa esto de estoy chato, necesito aire, necesito salir, quiero ir al mall. Por favor, piensen en el resto cuando se sientan agobiados”, expresó, manifestando que “no estamos solos. No nos pasa solamente a nosotros, hay personas que lo están pasando muy mal de verdad. Seamos conscientes”.