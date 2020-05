“12 semanas vs 34 semanas”: Lisandra Silva mostró lo avanzado que está su embarazo

View this post on Instagram

12 semanas 𝒱𝒮 34 semanas . Una experiencia única la maternidad. Te lo pueden contar, puedes escuchar miles de historias, pero es un viaje tan único y personal que experimentarlo es la única manera de dimensionar lo intenso y profundo que es. Hoy me siento más humana y a la misma vez un súper woman! Por el gran compromiso y sacrificio que significa traer un bebé a este Mundo🐝 #momtobe #36semanas #babynoah