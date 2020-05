Roberto Van Cauwelaert fue despedido de TVN por videollamada

Si bien TVN viene arrastrando una crisis económica hace ya varios años, debido a la pandemia por Covid-19 está situación ha estado mucho más compleja.

Renovación de rostros y despido de algunos rostros del canal han permitido que la cadena siga a flote, aunque signifique en muchos espacios por cubrir.

En último en ser despedido fue Roberto Van Cauwelaert, quien trabajaba en “Rojo” y hacía de animador en backstages festivaleros.

En conversación con La Cuarta, comentó que antes de la crisis sanitaria, le habían asegurado que su carrera daría un salto. “Yo negocié en diciembre, no quería firmar por ‘Rojo’ y les dije ‘conversemos en marzo’. La gente del canal me manifestó que me querían potenciar, que venían los festivales“, sostuvo.

Agregó además que su despido fue por videoconferencia: “Me pareció muy frío que me llamaran un día a través de videollamada y me dijeran que no sigo. Yo creo que podía hacer cosas más allá de “Rojo”. Me da risa la proyección que al final no tenía nada de proyección“.

Por otra parte, el periodista comentó que tuvo que retrasar su matrimonio nuevamente, luego que lo hiciera debido al estallido social. “Siento que este no es un muy buen año para casarse, es una cosa muy personal, tanto mía como de Fernanda y, en el fondo, decidimos por un tema energético esperar hasta el 2021″, finalizó.