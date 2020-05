Jean Philippe Cretton y su vida amorosa: “Soy re complejo”

En el reciente capítulo de Almorzando con el Rubio, Jean Philippe Cretton habló con Martín Cárcamo sobre su vida laboral y amorosa, entregando inéditos detalles.

Primero, partió contando que laboralmente ha pasado “momentos como súper difíciles que ya todo el mundo conoce, como de pega, de tu carrera, que los proyectos no funcionaban, que después aparecían, te iba bien, pero después se cancelaron, cambio de canal, etc., que por lo demás todos hemos pasado, pero un momento complejo y que, además, yo puedo decir que es muy sensible y que es bien atípico en términos de la tele“.

Tras esta declaración, Martín le comentó que, a pesar de las dificultades, siente que el músico se ve “súper tranquilo, en paz, como se dice ‘estás hallado’”.

Respecto a esto último, el conductor de CHV aseguró que “últimamente estoy más hallado, quizás más asumido. Digo ‘ya, este soy yo, guste a quien le guste’. Para algunos soy pesado, para otros soy simpático, pero no me hago tanto atado con eso”.

Ante esto, Jean Philippe explicó que “mucho se habla en la tele de que hay que ser de una determinada manera para conseguir ciertas cosas. Siempre te dicen ‘para lograr esto, tú tienes que hacer esto, vestirte así…’”.

“En un momento ese tira y afloja permanente de cómo cambiar mi personalidad para poder entrar dije ‘no, no quiero’. Porque finalmente lo que hace que la gente vea un programa en el que estoy yo o no, es cómo soy para bien o para mal”.

Posterior a esta conversación, Cárcamo le preguntó si tenía mal genio o si “¿te vas para adentro cuando te enojas? ¿Cómo te defines tú cuando te enojas?“.

“No me gusta pelear, no me gustan los problemas, cuando los empiezo a oler me arranco rapidito. No me gusta confrontarme a alguien, a menos que sea con respeto y hablar las cosas como se tienen que hacer, argumentado y todo”, respondió J.P.

En esa línea, explicó que “el grito y la discusión no me gusta. Suelo no enojarme, pero cuando me enojo es como un volcán que acumulo durante mucho tiempo, entonces exploto cada cierto tiempo. Si bien es cierto tengo una personalidad bien fácil de llevar, soy re complejo, soy complicado, me doy cuenta con mis parejas, les cuesta también llevarme”.

“No te las voy a vender como el hippie buena onda que no tiene ni un problema. Obviamente tengo una personalidad compleja, pero trato de ser una buena persona siempre”, concluyó.