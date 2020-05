Mariana Derderian fue criticada por foto en el cerro junto a su pareja

Tal como sucedió con Constanza Mackenna, la actriz Mariana Derderian recibió críticas tras publicar una foto en el cerro junto a su pareja en medio de la pandemia por el Covid-19.

“Con mi partner”, escribió junto a la publicación en Instagram, la primera donde deja ver a su actual pololo.

Una usuaria le comentó que “todos queremos salir al cerro, a la playa, pero siempre hay irresponsables como ustedes, mal ejemplo dan“.

Ante esto, la actriz respondió: “Oiga, le informo que está permitido ir al cerro, no cruzarse con nadie y volver a casa… y por cómo lo leo creo que tú deberías hacerlo”.

Sin embargo, Derderian decidió borrar la foto, y la volvió a publicar, pero esta vez escribiendo: “Del pasado… con mi partner“.

En la nueva publicación la actriz recibió comentarios como “usted no tiene porqué dar explicaciones, qué le importa al resto”; “mentira que tuviste que editar la otra para explicar algo tan obvio”; “no pesques, libre como siempre, que no lean si no entienden”.

Revisa aquí la publicación: