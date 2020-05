Darse espacios y tener cosas en común: María José Prieto habló de las claves de su matrimonio con Cristián Campos

El 18 de abril, María José Prieto subió una fotografía romántica con Cristián Campos con la siguiente frase: “Cuando éramos felices y no lo sabíamos”. Por ahora, el matrimonio de actores se encuentra en cuarentena por la emergencia sanitaria del Covid-19. Pese a afirmar que ambos están bien, la actriz señaló que la situación laboral ha sido complicada porque sus proyectos quedaron paralizados.

En entrevista con Leonor Varela para el live de Revista Velvet, Prieto afirmó que “la verdad es que estoy muy bien a nivel personal, nuestros tiempos han sido bien locos, pero bien bonitos. Tenemos nuestros ahorros, así que podemos vivir, comer, estar cómodos. Es complicado porque teníamos funciones, hartos proyectos en actuación, todo en stand by“.

También ha profundizado el estudio del yoga, disciplina que practica desde hace varios años. “He vuelto a estudiar mucho y he podido llegar a personas de todas partes de Chile y del mundo. La verdad es que ha sido muy rico, me he dado cuenta que el yoga es lo que hoy en día todos necesitan, es muy libre, muy simple, muy sencillo y tiene tantos beneficios”, contó la actriz.

Acerca de su presente junto a Cristián Campos, afirmó que “estamos más preocupados de nosotros, de estar conectados con la familia más cercana. Necesitamos menos para vivir, no necesitamos consumir, necesitamos tener también una conexión espiritual para ver las cosas más importantes, que hoy en día es lo que más estamos al debe”.

También aseguró que la clave para una relación de larga data es “dejarse el espacio, pero en cuarentena ha sido complejo. Tener cosas en común, él me inició en el yoga, nos gusta ir a subir cerros juntos, hacer terapia de vez en cuando y también estar aunados en el tema de la educación”.