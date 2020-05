Cristián de la Fuente y su “confesión” de amor a Luis Fonsi: “Si tu fueras mujer, me caso contigo”

En conversación con Angélica Castro y Cristián de la Fuente, Luis Fonsi reveló diversos aspectos de su vida personal y profesional.

Durante la emisión de Con amigos en casa, transmitido por TV+, el cantante contó que está feliz con la cuarentena, ya que nunca había estado tanto tiempo en su casa, compartiendo con su familia.

En esa línea, reveló que lleva un mes encerrado y que se encuentra cómodo con eso. “no he salido de mi casa, es una situación diferente, tiene su lado bonito y su lado difícil, yo nunca estoy más de 3 días en mi casa, Rocco nació dos semanas antes que yo lanzara ‘Despacito’. Estoy gozando, está mi suegra de España, no me estoy quejando, estoy feliz“.

Para él, “situaciones como esta nos hacen ver la vida desde otro punto de vista y esa es la parte bonita”.

El puertorriqueño también habló sobre su vida amorosa, confesando que cuando era niño tuvo varias situaciones “del corazón” difíciles. “En varias ocasiones me dejaron por teléfono, sufrí mucho, no tuve muchísimas pololas, tuve relaciones bastante largas y ahora encontré a una mujer espectacular, mi española que me regaló a dos angelitos, somos felices. Tuve mucha suerte de conseguir a alguien tan especial”.

Sobre su señora, Agueda López, Fonsi señaló que fue amor a primera vista. “Ella estaba haciendo una sesión de fotos porque es modelo, yo estaba haciendo algo para una revista y la vi de lejos. Yo conozco a su maquillador y lo saludé efusivamente mientras la miré a ella. Me contestó un mensaje de Facebook después de varios días, relativamente rápido“.

“Desde ahí a empezar a salir con ella te hablo de 6 meses, yo estaba saliendo de una separación, necesitaba entender esta nueva decisión, hasta que dije es hora de empezar de nuevo”.

Una de las cosas que más llamó la atención durante la entrevista, es la cercanía que Castro, de La Fuente y Fonsi tienen. Es más, en la conversación, el chileno le confesó al cantante que “si tu fueras mujer, me caso contigo. Estás cada día más guapo, como el vino chileno”.