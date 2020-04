Natalia Duco compartió una reflexión junto a foto en bikini

La deportista olímpica chilena, Natalia Duco, compartió una reflexión junto a una foto en la playa en bikini.

La también participante de MasterChef Celebrity de Canal 13 escribió en Instagram que “una de las cosas que más extraño es tener mis pies en contacto con la arena y caminar por la playa”.

“Mi lugar favorito es el mar, por lejos. Me relaja, me conecta, fluyen mis emociones, el sonido de las olas tiene una vibración muy especial y me encanta andar por ahí en traje de baño, sin preocupaciones, llena de arena y revolcándome en la orilla de la playa como chanchito en barro”, reveló.

“Pelo suelto como loca, con mucho friz y casi como leona. Mostrando mi cuerpo libremente tal y como es, sin prejuicios, sin ataduras, sin vergüenzas, con mucho amor. Guatita al aire, todos los músculos a fuera y mucha actitud”, confesó.

“A veces pienso que la naturaleza necesitaba descansar de nosotros los humanos y quería estar solita para sanarse y renovar energías. Lo mismo que uno hace cuando nos aislamos o nos vamos a un retiro para estar solos, pensar y renovar energías”, expresó sobre la pandemia.

“Tengo fe que detrás de tanto dolor y sufrimiento vamos a sacar algo positivo de todo esto. Quizás no seamos nosotros los que ganemos, pero quizás si el planeta tierra, la naturaleza y los animales que tanto hemos abusado de ellos”, concluyó.

Revisa aquí la publicación: