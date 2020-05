Corresponsal chileno que entrevistó al fallecido Irrfan Khan: “Lo primero que me dijo fue ¿te puedo hacer un té?”

El mundo del cine se conmovió ayer con la muerte, a los 53 años, del actor indio Irrfan Khan, conocido por su participación en películas como “Jurassic World”, “Slumdog millionaire” y “La vida de Pi”, y series como “In Treatment”.

Uno de los chilenos que alcanzó a conocerlo fue el periodista chileno Jorge Ignacio Castillo, periodista y corresponsal de La Segunda en Canadá. En ese rol, tuvo la oportunidad de entrevistar a Khan. “Lo conocí en el Festival de Cine de Toronto y fue un placer absoluto. Fue por la película ‘Amor a la carta’. Me habían dado diez minutos para hablar con él y se convirtieron en veinte. Entró a la habitación del hotel y lo primero que me preguntó fue ‘¿te puedo hacer un té?’ Y era un té bastante bueno”, recordó sobre el actor de Bollywood que saltó con gran éxito a Hollywood.

“He entrevistado a muchísima gente, y es poca la que se queda contigo y reacciona, la mayoría le pone play a su discurso y no se desvía para nada”, comentó Castillo, que describió a Khan como “muy agradable, e impecablemente vestido”.

Como corresponsal, no siempre le tocaron entrevistados tan agradables. Entre los más antipáticos recordó a “el papá de Timothée Chalamet en ‘Call me by your name’. Muy pesado. Te contestaba con monosílabos, y es de esos actores que se cree el cuento de ‘mi arte'”. Pero el peor de todos, dice, fue Douglas Coupland, autor de la icónica novela “Generación X”. “Me cortó la entrevista. Partió diciendo ‘yo no voy a hablar de la Generación X’. Y qué más quieres que te pregunte. Al final escribí todo tal cual pasó. Después le preguntaron por la entrevista y me echó toda la culpa a mí”.

Castillo hoy pasa su cuarentena en Vancouver, ciudad que está funcionando “relativamente normal, pero con farmacias, colegios y supermercados cerrados” y donde “no está anunciado, pero lo más probable es que los niños no vuelvan a clases hasta septiembre”. Su trabajo, asegura, lo sigue haciendo como siempre. “Con las entrevistas, por teléfono te las puedes arreglar”, dice. Lo que sí alienta es la suspensión de eventos, en una ciudad muy activa en lo cultural. “Todo está muerto. No hay conciertos, no hay hockey. Yo lo encontraba un cliché, pero me mudé a Canadá y me convertí en un fan del hockey de inmediato. Estoy con puro streaming, nada más que hacer”, cuenta.

El periodista ya lleva 18 años en el país norteamericano, y es uno más de la numerosa comunidad chilena en Vancouver, donde incluso “hay una panadería chilena donde parto cada vez que puedo”, y donde encuentra artículos como marraquetas, colizas, hallullas y dulces de La Ligua.