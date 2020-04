Amaro Gómez-Pablos reveló que es “profundamente disléxico” desde que era pequeño

En el capítulo de este lunes de Sigamos de Largo, Amaro Gómez-Pablos hizo una confesión sobre su infancia, revelándole a los presentes y el público que es “profundamente disléxico” desde que era pequeño.

En esa línea, el comunicador contó que “de niño mi padre me hacía unos dictados y nos tenía que leer poniéndonos frente a un espejo y escribía todo al revés”.

Luego, contó que le costó aprender a leer, pese a que “después fui un ávido lector”. “Me costó un mundo porque todo se te hace empinado”, sostuvo.

Tras esto, Tonka Tomicic, quien también estuvo invitada al late de Canal 13, le preguntó a su compañero si alguna vez le hicieron bullying por su condición. “No me alcanzaron a hacer bullying, pero me resignaba a pensar que quizá no iba a poder ejercer profesionalmente muchas cosas. Era chiquitito y decía ‘no voy a poder hacer nada’”, respondió Amaro.

“Pero mira la ironía, al final me dedico a algo en donde las palabras lo son todo, es la materia prima. Curiosa ironía y vuelco de vida”, concluyó.