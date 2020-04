Adriana Barrientos se llenó de críticas por celebrar el cumpleaños de su perro

View this post on Instagram

Feliz cumpleaños mi @asia_bulldogfrances mi hija de cuatro patitas, que en estos dos años me has llenado el corazón de amor y alegría , agradecer al diario @lacuartacom por acompañarnos en esta humilde celebración, a las mamás y a las amiguitas de mi pequeña por estar siempre junto a nosotras y quererla tanto @luciafrenchbulldog @lourdesmarcella @gizeh.duk @gpb24 @lady_du y tantas otras con quienes por razones de contingencia no pudimos convocar . Un año más nuestra amiga lorena de @festin_canino_spa nos hizo la Torta deliciosa 😋 para los perritos y a mis amigos de @elrincondegroot que hicieron estos pañuelos y arnes personalizados para esta ocasión. Pd: una mascota no es un peluche o un juguete para tus niños , es un ser vivo que merece todo el respeto y el cuidado como un miembro más de tu familia. #frenchie #frenchbulldog #dog #dogsofinstagram #bulldogfrances #mycutestfrenchie