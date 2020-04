Karla Constant sobre el sexo: “Está sobrevalorado”

Karla Constant conversó con Jordi Castell sobre la cuarentena, su vida íntima y su carrera televisiva. Además, hizo algunas revelaciones en El Aperitivo que generaron ruido entre los espectadores.

Sobre el encierro por el coronavirus, la animadora contó que lo más complicado para ella es estar lejos de sus padres, señalando que “a veces les paso a dejar cosas y el verlos a distancia me corren las lágrimas”.

“Cuando se acabe esto voy a ir corriendo abrazar a mi mamá y a mi papá, a mi familia, el otro día veía un comercial y me ponía a llorar a mares. En lo laboral, darles más forma a mis proyectos“, sostuvo.

En el ámbito personal, la comunicadora confesó que el 2019 fue un año “súper fuerte para mí”, manifestando que “no sé si tiene que ver con la edad o la madurez, algo me hizo explotar, necesité hacer un alto, yo necesito cambios en mi vida y necesito romper con ciertas cosas y buscar otros caminos”.

“Me di cuenta que quería hacer un alto, que quería respirar y de repente me encontré con esta pandemia y dije bueno, esto no me va a parar”, agregó.

En la misma línea de su vida personal, Karla habló sobre las relaciones sexuales, declarando que para ella el sexo está sobrevalorado, y que ella se encuentra en una etapa más “espiritual” con su marido.

En cuanto a su embarazo, Karla tuvo su guagua a los 43 años y cuenta que le encantó estar embarazada y que se encuentra sexy en ese estado. “Es cuando mejor me siento, pechugona, me encuentro sexy, me encanta ser voluptuosa y me encanta esa etapa cuando uno se pone las cremas”.

“Lo que más me gustaba era dar pechuga, se me llegaba a apretar el corazón por la conexión, la maternidad es lo más”, aseguró.

Finalmente se refirió a su carrera televisiva, indicando que salió de Mucho Gusto por decisión propia para reinventarse y lanzar su nuevo proyecto: PatoKarla, La Resistencia, el cual será un programa vía Instagram junto a Patricio Cárdenas.