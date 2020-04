Mon Laferte y Covid-19 en Chile: “Es terrible que los niños vuelvan a clases”

Desde que comenzó la pandemia mundial por el coronavirus, Mon Laferte, desde México, ha estado acompañando a su fanaticada con una serie de conciertos online y lanzamientos de nuevas canciones.

Ahora, en conversación con La Cuarta, la artista nacional contó que la cuarentena le sirvió para bajar un poco la carga laboral, ya que hace más de cinco años no se daba un break.

“Cuando recién partió la cuarentena me exigí mucho, pensé ‘tengo que componer, tengo que hacer esto, lo otro’. Pero al pasar los días me di cuenta que no quería presionarme“, partió contando.

En esa línea, explicó que cada artista ve cómo utiliza el tiempo durante el encierro, asegurando que todo “depende de cada uno. Todos hemos vivido esto con procesos distintos. En mi caso, me relajé“. Por ejemplo, a ella le gusta mucho la pintura, por lo que se entretiene con eso.

“Es algo que hago siempre. Pero ahora en el encierro me he dedicado a pintar, pero mi casa, a ponerla bonita. Quise darme ese tiempo de estar en mi refugio“, reveló.

También contó que siempre está contactándose con su familia que vive en Chile, señalando que “he podido hablar con los míos, no han salido de cuarentena, están tomando los resguardos. Pero sí estoy consciente que hay gente que no puede parar, que debe seguir trabajando“.

Además, se refirió al reingreso a clases, manifestando que “es terrible que los niños vuelvan a clases”, para luego agregar que “como artista, me enfocaría en cuidar a la gente, eso es lo más importante”.