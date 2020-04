“Quémate a lo bonzo y déjalo ahí”: Jordi Castell le respondió furioso a usuario presente en su Instagram Live

En medio de la entrevista que le realizó a Karen Bejarano para El Aperitivo, Jordi Castell se tomó el tiempo para responderle a un usuario que estaba enviando desubicados comentarios contra él y su invitada.

“Rafael_rafa90 aprende a comportarte, edúcate, cultívate. Tú vienes de una mujer que te parió, no seai ordinario con mi invitada, hueón. Por último sal de acá, no seai resentido. No tenemos por qué estar escuchando y leyendo tus ordinarieces“, partió diciendo el fotógrafo, según consignó FMDOS.

“O sea, ¿cuál es tu frustración sexual?, ¿cuál es tu derrota que estai escribiendo esas tonteras? Por Dios, qué irrespetuoso, hueón”, agregó.

Indignado, continuó diciendo “por último agarra un pepino del refrigerador, ándate al baño y diviértete, pero déjate de escribir tonteras, por Dios. Estamos en una entrevista con una persona educada, hay gente educada colgada con nosotros interactuando”.

“O sea, ya que tenis tantos problemas de autoestima, por último tírate por la ventana y suicídate pero no nos molestis a nosotros. Súper en buena. Qué espanto”, sostuvo.

Tras las palabras de Jordi, Karen trató de bajar la tensión del momento, asegurando que “hay gente que se descarga tirando mala onda, pero precisamente a lo mejor esa gente es la que más necesita cariño”

Finalmente, el comunicador señaló “es que es agresivo contigo, agresivo conmigo, como que ya… Súper en buena. Parafina, quémate a lo bonzo y déjalo ahí. Déjanos en paz, nosotros estamos trabajando, haciendo comunicación. Basta”.