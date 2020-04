Begoña Basauri estrenó nuevo look: No se cortaba el pelo desde hace 15 años

View this post on Instagram

DÍA 35 DE CUARENTENA Caí en la Pandemia de cortarse el pelo💇🏽‍♀️ Desde que estaba en la universidad todos y cada uno de los cambios de look que me hice fueron siempre en función a los personajes que me tocaba interpretar en el Teatro 🎭 o en Teleseries🎥 Desde hace más de 15 años que no me cortaba el pelo o me lo teñía, solo porque tenía ganas💁🏼‍♀️ Así que hoy partí a @ohlalastudio con mascarilla😷 guantes🧤y harto lalcohol gel🧴Bien, les cuento que es más fácil entrar a Harvard 🎓 que a @ohlalastudio en tiempos de Pandemia😂hay un ritual eterno del desinfectado y sólo porque conozco lo meticulosa que es @gloriarojas_mua fue que me atreví a salir de mi casa hoy e ir a su peluquería. Entenderán que me tuve que cortar el pelo con mascarilla 😷 puesta y no pude saber cómo me veía hasta que llegué a mi casa😂