Josefina Montané y su análisis sobre la televisión: “La gente es tan cínica”

Josefina Montané fue la última invitada al programa online El Aperitivo, conducido por Jordi Castell, donde reveló cómo vive la cuarentena por coronavirus.

“Estoy entregada a lo que tenga que pasar no más, a veces siento que me estoy volviendo medio loca viendo las mismas caras. Me cuesta hablar por teléfono, yo necesito estar en contacto con la gente“, partió diciendo, señalando que, según ella “queda para rato”.

Además, Pin contó que se ha dedicado a buscar recuerdos del pasado durante su encierro. “No somos nada, me lo tomo como un momento de ver qué me pasa a mí con todo esto y ha sido raro. La primera semana hice full deporte, ahora nada, busqué recuerdos en cajas, esto de volver al pasado y entender el presente, abrir esa caja y ver cartas que me escribía mi mamá cuando tenía 13 años, lloraba a mares”, reveló.

En la conversación, la actriz también hizo un análisis sobre la televisión, asegurando que “la gente es tan cínica (…) yo le compraba todo a todos, porque todos son encantadores, me costó muchos años cachar la onda de la tele. Me decían: ‘te falta ser más perra’, y es que yo nunca voy a ser más perra dije, nunca voy a ser así“.