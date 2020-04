Lisandra Silva reveló problema de salud que la afecta durante el embarazo

View this post on Instagram

My sweet quarantine 🤰🏻♥️ . . Cuarentena : día #25 En este mes de encierro hemos descubierto que somos buenos cocineros, muy malos al Mario Bros, hemos aprendido a ser más ordenados y a compartir los quehaceres de la casa. Lo mejor de todo es pasar tiempo juntos, ese tiempo que era tan limitado en un día común. Invito a todos a disfrutar este momento donde es siempre domingo y tenemos el Solecito que nos alegra el día! #quedateencasa