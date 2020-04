“Fue desesperante no poder tocarla”: Begoña Basauri relató encuentro “de lejos” con su mamá

“Hoy fue un día. Salí muy temprano, salí con miedo y también con una mini alegría de poder volver a hacer algo que antes era un trámite más. Pude ver a mi mamá de lejos, me dijo ‘qué linda eres, hija mía’ y yo con risa le respondí ‘estás preciosa, mamá, un poco más pequeña de lo que te recordaba“.

Este fue el texto que la actriz Begoña Basauri compartió en su cuenta de Instagram este miércoles, tras visitar a su madre, María Paz, de 56 años. El encuentro entre ambas estuvo marcado por el distanciamiento social, recomendado para evitar el contagio del Covid-19.

Basauri profundizó en esta reunión “de lejos” en conversación con LUN. “No la veía desde hace más de un mes, del 14 de marzo, justo antes de entrar en cuarentena. La extrañaba mucho“, manifestó la figura de Mega.

También relató cómo se gestó el encuentro: “Tuve que salir al supermercado. Antes le mandé un mensaje preguntándole ‘¿qué te falta del supermercado?’. Le dije que me había conseguido despacho a domicilio y fui de sorpresa a su casa“.

La actriz contó que le dejó la bolsa en la puerta de la casa de su mamá, tocó el timbre y se alejó. Allí se produjo el diálogo que quedó consignado en su Instagram. “Fue muy emocionante. También fue muy desesperante no poder tocarla. A mí me preocupa mucho que se contagie. No quiero que salga para nada de la casa”, dijo Basauri.