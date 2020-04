Angie Jibaja abandonó la clínica en la que estuvo internada tras recibir impacto de bala

Hasta este jueves, Angie Jibaja se encontraba en una clínica en Lima, internada tras recibir un impacto de bala por parte de su pareja, el expolicía Ricardo Márquez Micheli (75). Sin embargo, la modelo dejó el hospital durante esta jornada, debido al alto costo del tratamiento.

“No he podido hablar con ella, se salió de la clínica. Pidió su alta bajo su responsabilidad y le dijo por teléfono a su hermana (Cielo) que se iba para que la deuda no crezca más”, señaló Maggie Liza, madre de la actriz, al sitio peruano Trome. Las declaraciones de la mujer fueron replicadas en diversos medios locales y luego ella misma lo confirmó a través de las redes sociales.

Actualmente, Jibaja se encuentra bajo los cuidados de un familiar, según consta el comunicado que fue subido tanto su perfil de Instagram como al de su madre.

Liza —quien vive en Chile— también publicó los fondos que se recaudaron en ambos países para costear los gastos médicos, que corresponden a $170.625 y 1.932 soles (equivalentes a $483.263 chilenos). “Gracias a todos por su apoyo. Queremos ser lo más transparentes con todos”, fue el mensaje escrito desde el entorno de la maniquí en la red social.

Cabe destacar que Márquez Micheli estará en prisión preventiva durante ocho meses por el delito de intento de femicidio.