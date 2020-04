“Púdrete por amargada”: Jordi Castell le respondió a seguidora que lo criticó en Instagram

En Instagram Live junto a Javiera Acevedo, Jordi Castell arremetió contra una usuaria de la red social que le envió pesados mensajes a través de la transmisión.

Mientras conversaba con la “rubia y guachaca”, el comunicador se detuvo para “pararle los carros” a una desconocida. “Disculpa un segundo (a Javiera)… No se me puede pasar. Karla, con K, si no te gustamos, desconéctate. Pero si estás escribiendo pesadeces es porque te gustamos demasiado”, partió diciendo.

“No nos muestres tu resentimiento, porque no vamos a hacer caso de tu fracaso ni de tus derrotas, linda. Así que ubícate. Y la caca cómetela de vuelta. Adiós… Es que no tengo paciencia…“, agregó.

Posteriormente, el fotógrafo y la actriz explotaron. “Me encanta. Cómo tení tanto tiempo, o poca vida, o tanto tiempo, como para meterse a mirar dos personas y ponerle caca“, dijo Acevedo, mientras Castell agregaba “y que se la coma de vuelta ella”.

“¿Sabí qué? Puros besos de amor para ella. Pura luz para ella”, continuó Javiera. “Te mando un rayo de luz gigante, una weá que te encandile”, siguió.

Tras esto, Jordi dijo “no, yo te mando unas penumbras. Púdrete por amargada… Sigamos con las preguntas y respuestas”.

“Yo soy igual. Yo contesto todo. Además, se va a ir bloqueada por weona”, comentó la intérprete nacional, a lo que el fotógrafo respondió “qué andar bloqueando… Que se quede con sus fracasos. Pobrecita”.