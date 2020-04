Michelle Carvalho sufrió robo en Providencia: Se defendió con un palo de escoba

View this post on Instagram

@alivialofficial acaba de ser robada en la puerta del edificio aquí en #providencia este hombre de camisa 👚 rosa se nos acercó a ofrecer ayuda con el carro de compras aceptamos y le tira la bolsa y la sale arrastrando logro llevar el celular 📱 le pegue unos palazos y mismo así logro escapar lo más chistoso que había 4 hombre en recepción nadie ayudó quedaron mirando 👀 solamente ya hicimos la denuncia a carabineros 👮🏻‍♀️ tengan cuidado y no acepten ayuda de extraños #chile 🇨🇱