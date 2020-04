Paulina Urrutia y la cuarentena junto a Augusto Góngora: “Es una dependencia absoluta”

En los últimos años se ha conocido el avance de la salud de Augusto Góngora, a quien se le detectó Alzheimer en 2014. Su esposa, la actriz Paulina Urrutia, está a cargo de sus cuidados y sobre todo en medio de la emergencia santiaria por el Covid-19.

Tras seis semanas de cuarentena, Urrutia conversó con LUN para detallar cómo ha sido este periodo junto al exconductor de “Cine Video”. “Yo no tengo delegados en ninguna de las tareas que significan acompañar al Augusto. Hay que trabajar el ingenio, la paciencia, el amor, la aceptación y el cariño”, contó la actriz.

“La situación es muy compleja porque la exigencia se ha triplicado“, agregó. “En este caso la persona depende exclusivamente de ti, para todo. Para levantarse, para comer, para beber agua, para todo. Obviamente estoy más estresada y más demandada que antes. Pero yo siempre veo el lado positivo. La vida es así. No sirvo para sufrir”.

Algunas de las actividades que realiza con Góngora es bailar, pasear, ver televisión y realizar videollamadas. “A él no se le puede quitar un ojo de encima. Esto es así. O sea, yo creo que el gran tema de todo esto es la dependencia de Augusto hacia mí. Y en estos casos de cuarentena esto se agudiza, porque es una dependencia absoluta. Incluso hemos llegado a la situación en que si yo no le digo algo, no hace nada”, relató Urrutia.

Consultada por su propio estado, la actriz respondió que “yo, la verdad, me siento feliz al lado de este hombre. Y las cosas que se ven horribles, que son terribles, al final son bellas a su lado“.