Coté López mostró cuánto ha subido de peso durante la cuarentena

La modelo María José López mostró en Instagram cuánto subió de peso durante la cuarentena por el coronavirus.

“Coté” mostró una foto de su peso el pasado 3 de marzo cuando comenzó la cuarentena y era de 57,8 kilos.

Ahora, luego de semanas evitando salir de casa, su peso es de 61 kilos.

Según contó la esposa de Luis “Mago” Jiménez, “mi dieta diaria se basa a 4 mantecol, mucho helado, cheetos y todo lo que encuentro“.

“Menos mal que he hecho ejercicio, si no no sé cómo estaría“, bromeó en la red social.

Cabe destacar que realizó la encuesta para saber si “estamos todos en la misma“.