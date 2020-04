Andrea Velasco tras contagiarse de coronavirus en Nueva York: “Estoy en el medio de Vietnam y allá veo gente de vacaciones”

Luego de participar en la saga “Qué pena tu vida” y en varias teleseries de TVN, la actriz Andrea Velasco se instaló en Nueva York para buscar nuevos horizontes profesionales. Sin embargo, lo último que estaba en sus planes era enfrentarse al epicentro de una pandemia mundial de coronavirus que la tuvo como damnificada.

“Fue impresionante, y confuso sobre todo. Yo me enfermé cuando empezó todo acá, a principios de marzo, y había muchos problemas con el tema de los tests. Un caos total”, contó la actriz en entrevista con Ciudadano ADN. Andrea estaba haciendo clases de música en un colegio donde hubo un brote, pero como parte del grupo joven y saludable, no le tocaba ir al hospital. Y como inmigrante inscrita en el sistema de salud público, “uno no tiene al doctor amigo ni a una clínica cercana. Así que terminé llamando al 911”.

Así, al igual que muchos jóvenes en sospecha, fue dejada en su casa “porque no había tests para nosotros”. Finalmente fue tratada por médicos online a los que “les faltó tomarme la temperatura por teléfono. Y pedían que ojalá no fuera al hospital, porque si no lo tenía me lo iba a pegar, Súper desesperante, la verdad”.

“Uno no se lo cree que te lo vai a pegar tú, uno es muy naif. Pero ahora hay una conciencia real”, reflexionó Andrea sobre una enfermedad que definió “como una influenza fuerte pero con fiebres muy raras, que suben y bajan, y una tos satánica durante dos semanas”, y que incluso contagió “pero súper suave” a su pareja, con quien vive. Ahora que, tras calmar sus síntomas con paracetamol e ibuprofeno “que me hizo sentir fatal, el ibuprofeno no es el mejor amigo del coronavirus” está considerada como recuperada, Andrea tiene las mismas dudas que los expertos médicos. “No sabes si lo vas a contraer de nuevo o no, todavía no se entiende bien”.

Andrea es espectadora en primera persona de la dura situación que se vive en Nueva York, hoy uno de los epicentros mundiales de la pandemia. “Es un ambiente como de guerra acá, todos encerrados en nuestras casas, por más que no tenemos cuarentena obligatoria con carabineros como en Chile”, contó. Allá solo permanecen abiertos supermercados, y a diferencia de nuestro país, existen permisos deportivos, para salir a trotar de manera distanciada. Lo que no quita el “ambiente de muerte, de guerra. Nadie quiere salir, estamos todos encerrados mirando el número que sube y que sube. Vamos en diez mil muertos, es demasiado, es angustiante”:

Una tensa situación, directamente relacionada con la tensión política, que se debate entre los que quieren mantener los aislamientos y quienes privilegian la economía. “Hay peleas gigantes entre el gobernador Cuomo y Trump, que obviamente no es mi candidato. ¿Qué quieren abrir si tenemos diez mil muertos y las fosas comunes ya no dan abasto?”, reflexiona Andrea sobre la batalla paralela que está sorteando la autoridad estatal. “Cuomo está un poco presionado por el resto de las autoridades para abrir. Él quiso cerrar los colegios. Lo ha hecho bien en lo que ha podido”.

Mientras observa las falencias en el acceso al diagnóstico (“si busco en Brooklyn dónde hacerme el test, todavía no lo encuentro con seguridad, el acceso es solo para la gente que llega casi muriendo al hospital”), Andrea también contó cómo no es la única en su entorno cercano afectada por la enfermedad. “Me tocó hace dos días ver cómo se llevaban a mi vecino, también latino y del sistema público, y es angustiante porque yo no sé si va a volver. Le gritaban de la puerta ‘si te van a cuidar bien’, y a mí se me cae el corazón”.

Como actriz, el coronavirus no solo afectó su salud, sino sus planes profesionales. “Tenia proyectos aquí y allá, pero ahora cero viaje y cero posibilidades. Los artistas, todos los freelancers, del terror. No sé si nos va a matar el bicho o la situación”, contó. Otro sector muy golpeado en la ciudad es la industria de la comida, con el delivery como única salvación. “Si los cierras los matas, así que están pidiendo que apoyes a los comercios pidiendo comida online. En Chile el restaurante es más bien un lujo, pero acá es más necesario porque no todo el mundo tiene el tiempo ni el espacio para cocinar”.

Andrea cerró la conversación llamando a los chilenos a que “tomen conciencia. Estoy en el medio de Vietnam y allá veo gente de vacaciones. Este virus no mira edad ni clase social ni nada. He visto gente saludable y en cuatro días conectada a ventilador mecánico”.