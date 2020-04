“No es un momento para sobre exigirnos”: Faloon Larraguibel compartió potente mensaje sobre la cuarentena

View this post on Instagram

En esta cuarentena me han pasado varias cosas Al comienzo me puse a hacer mil cosas, a ordenar y limpiar cada rincón, hacer decenas de actividades con mis hijos, mucho deporte, leer, etc… pero había días en que llegaba a la noche destruida ya que si le sumamos a todo eso cocinar, lavar ropa, bañar niños, vestirnos, hacerlos dormir etc… ES MUCHO! . Hoy me tomo un Break y me doy un tiempo para Mi…con un rico vino . Es súper necesario poder PARAR, observar y ver que no somos madres perfectas, que no porque mi vecina haga mil cosas con los hijos, yo tengo que hacerlo. . Creo que no es un momento para sobre exigirnos, ya que nuestra salud mental es muy importante. Si NOSOTRAS estamos bien (ojalá 🙏🏼🙌🏼) la casa funciona mucho mejor. . Esta noche cuando tus hijos se duerman, tómate algo que te guste, llama a una amiga por vídeo e imagínense que salieron solas a un bar. . En estos momentos se extrañan tanto esas conversaciones de amigas no? . Etiqueta a tu mejor amiga