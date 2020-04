Angélica Castro entrevistó a su esposo Cristián De la Fuente en su programa por Instagram

La revista Velvet tuvo a un nuevo invitado en su programa a través de Instagram conducido por Angélica Castro: su esposo Cristián De la Fuente, quien se encuentra en Chile junto a su familia.

El actor comentó que, mientras su mujer trabaja, él cocina y lava la ropa, como también realiza su rutina de ejercicios para mantenerse activo, aseguró que lo más difícil es no poder trabajar. “Mi trabajo no lo puedo hacer, a menos que esté en un estudio, entonces no puedo trabajar, he tenido tiempo para estar con la familia y he aprovechado de descansar, pero me cuesta no trabajar, porque me gusta lo que hago… iba a partir una serie, pero se postergó para octubre“.

De la misma manera, relató que esta realidad en cuarentena será la rutina cuando ambos se retiren de sus respectivos empleos. “Hay gente que está leyendo, gente que está escribiendo, cocinando, es cómo sería la vida de retirado, cuando volvamos a la normalidad tengo todo el tiempo para cambiarlo…es un adelanto de cómo va hacer tu futuro“, reveló.

Al ser consultado por su regreso a Chile, De la Fuente afirmó que estaba decidido desde octubre y fue un regalo de cumpleaños para su hija: “Llegamos a Chile en diciembre y mientras buscábamos lugar para vivir cerca del colegio de Laura, pasó todo esto y nos vinimos a vivir a Vichuquén”.

Por último, el entrevistado destacó que le gustaría animar el festival de Viña del Mar. “He hecho muchas cosas afuera, pero el festival de Viña es de Chile. Es mi festival, es mi país. Es como lo que debe sentir un jugador de fútbol internacional, siempre va a querer jugar en la selección“.