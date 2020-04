¿Le dio la pálida? Quique Neira explicó que pasó durante su concierto online

Hace unos días, Quique Neira realizó un concierto a través de sus redes sociales para acompañar a sus fanáticos que se encuentran en cuarentena.

Sin embargo, las cosas no salieron como las tenía pensadas y el ex Gondwana tuvo que suspender su presentación online para tenderse en el suelo ya que no se sentía bien. Obviamente, esta situación generó que sus seguidores aseguraran que al cantante “le dio la pálida”.

Tras volverse viral, el músico utilizó su cuenta de Instagram para disculparse con sus seguidores, señalando que “al parecer el intenso calor y el haber tomado mucho sol mientras preparaba todo me pasaron la cuenta. Pero por favor no se preocupen por que ya estoy mejor. Me vine a descansar y a tomar este tecito de hierbas que me está ayudando bastante. De todas maneras, nos juntamos otro día”.

De esta manera, Quique salió al paso de los troleos que apuntaban a una posible “pálida” con una particular explicación usando su viral, donde aparece un grupo de africanos cargando un ataúd y haciendo diversos bailes conmemorativos.