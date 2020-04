Francisca Merino sobre Pamela Díaz: “Ella me odia, no me soporta, no me saluda”

Francisca Merino fue la nueva invitada de El Aperitivo, el espacio de conversación de Jordi Castell que es transmitido por el Instagram de Revista Velvet.

En él, la actriz habló sobre su complicada y polémica relación con Pamela Díaz, asegurando que “La Fiera” la odia.

“Ella me odia, no me soporta, no me saluda. Pero estoy en otra. Tengo otros parámetros para odiar, no quiero odiar a nadie”, declaró.

En la entrevista también habló de su relación con Andrea Marocchino, señalando que “es bueno de adentro, simpático, amoroso, me quiere y adora a mis niños”.