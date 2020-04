Denise Rosenthal anunció concierto online a través de su canal de YouTube

View this post on Instagram

Este último tiempo me he hecho de una muy buena compañera, 🎸y habíamos estado trabajando mucho para poder hacerles un live de calidad jeje. ❤️😍🎶 Y ya tenemos fecha!!! Este Viernes!! Por mi canal de YouTube!!! Jeje. A las 18 hrs 🇨🇱!! Esta semana habrán varias sorpresitas 🙊 Que canción quisieran escuchar?