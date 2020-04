“Voh no podi ni despegar”: Javiera Acevedo le respondió duramente a usuarios que la criticaron

View this post on Instagram

Lo que daría por estar asi en la playa mirando jugar voley a los brasucas con cerveja stupidamente gelada en mano ⛱🍺🏐🏄🏼‍♀️🏝…. Se podrá algún día? Y tu? Con que sueñas? Que tengas un súper…. no se ni que día es besos