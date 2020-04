Francisca Merino en cuarentena: “Nos vamos acordar de esta etapa como una etapa linda”

Con su estilo de siempre, Francisca Merino conversó con Jordi Castell para “El Aperitivo” de revista Velvet, desclasificando su experiencia con sus hijos en cuarentena, cómo ha sido seguir con su romance con el italiano Andrea Marroccino y su áspera relación con Pamela Díaz.

“Yo creo que esta situación no va a terminar por un largo tiempo, vamos a estar encerrados 2 a 3 meses más. Yo creo que el día de mañana nos vamos acordar de esta etapa como una etapa linda”, aseguró la también exopinóloga.

En cuanto al amor, “aparte de lo mino que es Andrea, es bueno de adentro, simpático, amoroso, me quiere y adora a mis niños”, describió, aunque aclaró que “por estos días no viene a mi casa porque estamos en cuarentena y por cuidar a su mamá que tiene más de setenta años”. Además, no descartó aventurarse a la maternidad a sus 46 años. “En una de esas, no me convenzas”, le dijo a Castell.

Finalmente, abordaron en la conversación cómo se lleva con Pamela Díaz. “Ella me odia, no me soporta, ni me saluda, pero yo estoy en otra, tengo otros parámetros para odiar, no quiero odiar a nadie”, expresó la protagonista de Adrenalina, actualmente al aire por Rec TV.