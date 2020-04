¿Qué hice para merecer esto?: Alison Mandel compartió su angustia producto de la cuarentena

View this post on Instagram

Se que todos estamos angustiados y muchos pensamos que nos tocó en el peor momento esta situación… yo pienso "Me costó embarazarme, mi embarazo fue terrible, tuve que hacer reposo 6 de los 9 meses, mi parto tuvo complicaciones, estoy sufriendo con la lactancia y ahora hay una pandemia!!! Y yo con una guagua de días conchamimadre!!!!! Que hiceeee para merecer esta wea!!!!!! Después me calmo y respiro veo a Baltazar y su perfección y doy gracias a la vida. Luego me viene la depresión post parto y tengo la convicción que vamos a morir y luego como chocolatitos para que pase el mal pensamiento y así unas 10 veces al día. Ánimo a tod@s, nos queda hasta Octubre encerrados (todos lo sabemos) después cuando salga nuevamente el sol salimos a la calle, nos abrazamos, celebramos los cumpleaños que quedaron atrapados en esta situación y quedará poco para navidad 💙💫