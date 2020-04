Mariana Derderián contó cómo vive su sexualidad durante la cuarentena

Mariana Dederián conversó con Jordi Castell en su nuevo programa online, transmitido por Revista Velvet, donde reveló cómo vive su sexualidad durante la cuarentena.

Fue cuando hablaban de infidelidades y relaciones amorosas que el fotógrafo le preguntó sin filtro que “¿cómo estai viviendo el sexo en cuarentena?”, a lo que la actriz respondió con honestidad que “parece que no lo estoy viviendo”.

Tras esto, Jordi le preguntó si su pololo era puertas afuera, ante lo cual la intérprete nacional aseguró que sí. “Mi pololo es puertas afuera. Yo vivo con mis hijos. No está fácil la cosa. No sé si hay alguien que esté en mi misma situación, que no viva con su pareja, no sé cómo miéchica lo hace“, dijo.

“Mira, voy a sacar una palabra de tú boca de hace dos minutos atrás… Mantener viva la llama. Esto que estás haciendo conmigo, lo puedes hacer con tu pololo, pero sin ropa… Con todo respeto. Y esa weá no es cochina. Esa weá es válida, es amor y es sexo con la pareja. Da lo mismo si es por teléfono o no…“, le respondió el comunicador.

Además, Jordi quiso alentar a quienes atraviesan por una situación similar a hacer lo mismo que Mariana: “Sorpréndelo. Toma tú la iniciativa. Y chiquillas, a todos los que están por ahí les digo. Si tiene por ahí una polola, sorpréndanlo. Llámenlo por WhatsApp, ojo. Por WhastApp hay videollamadas donde tú metes la llamada… Hace las llamada y que te vea en bikini, calzón o sostén…”, sostuvo.

Finalmente, la actriz aseguró que tomará en cuenta la sugerencia del exrostro de CHV, ya que “como tú bien dijiste, somos animales y tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo”.