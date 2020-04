Leo Méndez Jr. preocupó a sus seguidores al mostrar ojo “en tinta”

El exparticipante de Bailando por un sueño, Leo Méndez Jr., preocupó a quienes lo ven a diario en Instagram tras al compartir una selfie donde aparece con uno de sus ojos “en tinta”.

En otra storie el joven, que ya volvió a Suecia, escribió “existe gente muy mala en este mundo. Cuídense chicos”.

Tras una serie de preguntas por parte de sus followers, Méndez respondió. “Un tipo me empujó de una escalera en la cual me pegué con todo el ojo contra la manilla de una puerta. Me he ido a ver a un hospital y todo súper bien. Muchas gracias por sus bellos mensajes”, indicó, dando cuenta solo de un mal rato que no pasó a mayores.