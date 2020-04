Ignacia Allamand sufre los efectos del aislamiento: “Estos últimos días no lo estaba llevando tan bien y me fui pa dentro”

Durante estos días podemos ver a Ignacia Allamand cocinando en MasterChef Celebrity y en sus redes sociales, espacio del que había estado alejada los últimos días.

Las razones las explicó justamente en una nueva actualización en su cuenta de Instagram. “Perdónenme lo desaparecida pero estos últimos días no lo estaba llevando tan bien y me fui pa dentro”, explicó. “Es normal, estamos viviendo tiempos complejos y creo que más que nunca vamos día a día, las certezas están escasas y las expectativas (como siempre) son inútiles”, aseguró.

“Pero hoy me levanté mejor, con el pelo sucio y las cejas tipo arbusto salvaje… pero con ganas, y subí a la terraza a agarrar un poco de vitamina D y recordé lo afortunada que soy… por el aire puro a mi alrededor, por tener una amiga que me recibió en su casa con los brazos abiertos cuando no pude volver a la mía, por no tener la necesidad de salir a trabajar exponiéndome cada día, y por tener amig@s, familia, y hasta un perro que me ladre”, se extendió la actriz.

Agradeciendo las oportunidades, reveló que durante esta etapa se le han caído todos los proyectos que tenía en un futuro cercano. “Tengo miedo del futuro, y a ratos me siento vulnerable porque no pude volver a mi hogar y no sé cuando podré hacerlo”, afirmó Allamand.

“Si les está costando elevar la vibra, si a ratos quieren matar a la bendición, si hay días que no se levantan de la cama y se comen todo el refrigerador, no importa (ni hablar de hacer rutinas de ejercicio) Vamos de a poco. No se si alguna vez en la historia se necesitó tanto del colectivo para mejorar una situación y estamos todos tratando de dar lo mejor”, expresó.

Luego, además de los consejos de quedarse en casa y cuidarse al salir, entregó un mensaje. “A los virus no les gusta la buena vibra. O no. Y pico con todo. Fuck everything y optemos por estar modo burrito hasta que nos sintamos con ganas de nuevo. También está bien. Lo que te sirva a ti está bien”, expresó.