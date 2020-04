“Señora, nosotros no somos pololos”: Pame Díaz y Cretton descartaron ser pareja

Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se conectaron con sus seguidores a través de una transmisión en vivo de Instagram, donde se refirieron a los rumores de un supuesto romance entre ellos.

La dinámica del espacio era que ambos decían las preguntas que el público planteaba, con el fin de hacer una conversación entretenida y amena.

En esa línea, la “Fiera” dijo “si estás soltero, dicen”, a lo que el animador contestó: “Sí poh, solterísimo”.

Luego, otro seguidor preguntó: “¿Cúantos años tienes?”, a lo que Cretton respondió: “¿Cuántos años tengo yo o mi hija? (titubea) Tengo 35″.

Tras varios minutos, Pamela leyó que “la gente dice por qué no invitas a salir… Señora, nosotros no somos pololos, somos amigos, no tenemos nada. O si no no podría llamarlo poh, sería descarada”.

“Es verdad”, indicó Cretton, descartando cualquier rumor de romance con Pamela.