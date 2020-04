“Jamás había hecho esto pero me atreví”: Así fue el debut de Chantal Gayoso en TikTok

TikTok es la red social del momento y, en las últimas semanas, muchos artistas y figuras del espectáculo han decidido abrir una cuenta, con el fin de no dejar de entretener a sus seguidores en medio de las restricciones por la pandemia del Covid-19.

Una de las figuras locales que tomó este camino fue la bailarina Chantal Gayoso. Su debut en la plataforma de videos fue con un fragmento de la coreografía de Jennifer Lopez en el reciente Super Bowl. Más tarde, este debut fue replicado en su cuenta de Instagram. “Jamás había hecho esto pero me atreví“, fue su mensaje.

Leer también Tendencias y curiosidades ¿Efecto cuarentena?: Mon Laferte anunció que se unió a TikTok con hilarante video Espectáculos #EsaMamiChallenge: Lisandra Silva debutó en TikTok con tierno baile junto a Raúl Peralta Espectáculos Se unió a la moda tiktokera: Pamela Díaz compartió gracioso video junto a su hija Pascuala

“Soy buena para subir todos, pero nunca nada bailando, entonces encontraba que esta app no era muy en onda porque me gusta pasar piola y en estos videos debes tener mucha personalidad. Me da vergüenza tener un TikTok, pero mucha gente me decía que me hiciera uno e imitara este baile porque era un challenge“, contó la exintegrante de Rojo en entrevista con LUN.

Ciertamente, siguen siendo muy populares los challenge o desafíos, en los que los usuarios imitan alguna coreografía, interpretan alguna canción o simplemente realizan una prueba, en ocasiones con resultados negativos.

Pero el debut de Gayoso en la red social fue significativo, especialmente porque utilizó un enterito con el que audicionó para el ballet del Festival de Viña 2018 y el mismo programa Rojo. “Siento que funciona para cualquier ocasión porque es producido. Lo compré en una tienda boutique en Brasil cuando fui por la gira de estudios de mi colegio”, relató.