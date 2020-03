Angie Jibaja compartió una carta pública donde le pide a su expareja que le devuelva a sus hijos

A través de sus redes sociales, Angie Jibaja ha contado en reiteradas ocasiones que no ve a sus pequeños hijos desde hace algún tiempo, dado que el padre biológico de los niños se los “quitó”.

Ahora, la modelo peruana compartió una extensa carta, donde pide ayuda para poder tenerlos de vuelta en su vida. “No saben, lloro de solo pensar en mis bebés, ¿cómo estarán?, ¿les darán de comer bien?, ¿los tratarán bien?. Solo me queda orar porque les escribo por todas partes, pero Jean Paul no me responde, no sé dónde viven, sé que por Los Olivos. No tengo información. Tengo terror la verdad, terror de solo recordar todo el daño que él me hizo y a mis niños, él nos maltrató psicológicamente, no le importa si yo estaba embarazada, él los negó públicamente (…)”, comenzó diciendo.

“En los 8 años que estuvo en Chile, nunca los llamó por teléfono, nunca, si comían o si necesitaban algo de ropa, sus estudios o lo que sea. Nunca hizo una llamada, ni el más mínimo intento de acercarse a ellos. Yo me deprimí gratis, mis amores. Todo lo que pasó lo arrastro desde mi relación con él y el daño que me hizo y a mis niños. No es justo que estén con él”, detalló.

En esa línea, comentó que demandó a su expareja por alimentos y que él no se hizo cargo, por lo que le debe una gran cantidad de dinero que iba destinada a los pequeños.

“Jean Paul Santa María sabe muy bien dar amor, pero también te clava muchos puñales, es narcisista, es manipulador, psicópata, etc. Yo tendré una enfermedad, nunca he negado nada, pero yo nunca los abandoné y tampoco los negué“, agregó la peruana.

Finalmente, aseguró que “nunca, nunca y nadie les dará el amor que solo yo les di y daré como su mamá, solo una madre puede entender eso“.