“Tengo labios de salchicha”: Vale Roth se sinceró sobre sus intervenciones estéticas

En medio de su cuarentena, Valentina Roth conversó con sus seguidores de Instagram, sincerándose acerca de sus intervenciones estéticas.

En esa línea, la bailarina confesó que varias de ellas han sido un “error”, sobretodo la de sus labios. “Fue una cagada de los 19 años”, partió diciendo.

“Tengo labios de salchicha, la cagué en ponerme boca pero ya está. Chicas, por favor, ¡no se pongan labios”, advirtió.

Tras esto, la joven aseguró que sus labios “no me gustan, me molesta”, para luego agregar que no es la única cirugía de la que se arrepiente. “Me operé la boca y las pechugas… las pechugas sí que me las sacaría, quedaría como una tabla, porque pucha que molestan para hacer ejercicio”, comentó.

Así lucía Vale Roth antes de ponerse labios: