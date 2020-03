Justin Bieber sumó a fanática a su Instagram Live y ella estaba completamente desnuda

Este fin de semana recién pasado, Justin Bieber realizó una transmisión en vivo, con el fin de conversar y entretenerse con sus fanáticas y fanáticos durante la cuarentena.

En su Live, el canadiense aceptó sumar a una de sus seguidoras a la transmisión, para que así pudiera hablar directamente con ella.

Una vez que la pantalla se dividió en dos y la “believer” apareció antes los millones de seguidores del intérprete de “Boyfriend”, ella se escondió rápidamente, ya que se encontraba totalmente desnuda.

Justin, que se encontraba tomando un sorbo de agua en ese momento, no logró percatarse de la incómoda situación, por lo que terminó preguntando “¿Todo bien? Esto es rato”.

Justin Bieber was accepting requests from fans to talk to them via Intagram live and this woman was naked LMFAOOO pic.twitter.com/YKy3pfbmFh

— ᴹ (@glossywife) March 23, 2020