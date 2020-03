Instagramer española funó a Francini Amaral por robarle sus fotografías

Francini Amaral cerró su cuenta de Instagram luego de que la influencer española, Laura López, la funara por robarle sus fotografías.

A través de un video, la instagramer europea contó que la brasileña usó postales tomadas por ella, para luego publicarlas en su perfil (@franciniamaral) como si fueran de propias.

“Me está robando las fotos de mi Instagram. Creo que es una vergüenza y una pena que con tantos seguidores tengas que robar fotos, por favor. Todas las fotos que ven de comida, son mías. Mías y de otra gente creo que también hay”, acusó @lauraponts.

Tras la funa, un usuario de Twitter mostró algunas fotografías tomadas por la española que fueron usadas por Francini en su cuenta de Instagram.

Me carga de los influencers que llevan una vida falsa. Los tengo a todos cachados. Me vivo pillando con fotos falsas de comida. Y lo peor es que es fácil pillarlos porque Google te permite hacer búsquedas de imágenes. Cosa que parece que ellos no saben. Hay varios en la lista. pic.twitter.com/lRu1rICc9S

